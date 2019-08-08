Появились кадры первых минут после ДТП на развилке под Новороссийском

Развилка на трассе под Новороссийском, где в результате ДТП с обрыва сорвались автобус с пассажирами и легковой автомобиль, опасная, сообщил РИА Новости житель Анапы Валерий Ворошилов и поделился видео.

На записи, сделанной через несколько минут после смертельного ДТП, видно множество машин специальных служб.

По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai . В сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. Погибли три человека, в том числе двое детей, 41 был госпитализирован, в том числе 12 детей. Возбуждено уголовное дело.

Ворошилов рассказал, что оказался на месте ДТП минут через 20 после аварии. Он вместе с семьей ехал по трассе, когда его автомобиль стали обгонять машины скорой помощи и полиции.