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Появились кадры первых минут после ДТП на развилке под Новороссийском 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Развилка на трассе под Новороссийском, где в результате ДТП с обрыва сорвались автобус с пассажирами и легковой автомобиль, опасная, сообщил РИА Новости житель Анапы Валерий Ворошилов и поделился видео.
На записи, сделанной через несколько минут после смертельного ДТП, видно множество машин специальных служб.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. В сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. Погибли три человека, в том числе двое детей, 41 был госпитализирован, в том числе 12 детей. Возбуждено уголовное дело.
Ворошилов рассказал, что оказался на месте ДТП минут через 20 после аварии. Он вместе с семьей ехал по трассе, когда его автомобиль стали обгонять машины скорой помощи и полиции.
"Эта развилка всегда была опасной. Поток машин по трассе идет по маршруту Краснодар — Новороссийск, много фур… В сторону Анапы сложно повернуть и выехать сложно, особенно летом. Бывают, что выскакивают и бьются. Там нерегулируемый перекрёсток получается", — сообщил собеседник.
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ДТП , Hyundai , Volkswagen Touareg , Volkswagen , Валерий Ворошилов , РИА Новости
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