В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги

Большинство ДТП с летальным исходом происходит в России на федеральных автодорогах, заявил журналистам заместитель начальника ГУОБДД МВД , полковник полиции Олег Понарьин.

"Среди рисковых зон — федеральные дороги, на них происходит более 40% смертельных случаев ДТП. В равной степени дороги регионального значения и муниципальные дороги по 30% также вносят свой негативный вклад в общую копилку", — рассказал Понарьин.

Чаще всего подобные аварий происходят из-за столкновений, выезда на встречную полосу и наезда на пешеходов. Однако причина всех этих ДТП, подчеркнул замглавы ГИБДД, в превышении скорости.