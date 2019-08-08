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В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Большинство ДТП с летальным исходом происходит в России на федеральных автодорогах, заявил журналистам заместитель начальника ГУОБДД МВД, полковник полиции Олег Понарьин.
"Среди рисковых зон — федеральные дороги, на них происходит более 40% смертельных случаев ДТП. В равной степени дороги регионального значения и муниципальные дороги по 30% также вносят свой негативный вклад в общую копилку", — рассказал Понарьин.
Чаще всего подобные аварий происходят из-за столкновений, выезда на встречную полосу и наезда на пешеходов. Однако причина всех этих ДТП, подчеркнул замглавы ГИБДД, в превышении скорости.
"Основным и самым проблемным условием или даже причиной этих ДТП является (превышенная — ред.) скорость", — заключил Понарьин.
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ДТП , ГИБДД
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