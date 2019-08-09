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Автомобиль из «Кортежа» Путина попал в аварию 

Lenta.ru + ещё 4 22 минуты назад
Седан «Сенат» российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж», впервые попал в аварию. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Аварии Астрахань» во «ВКонтакте».
страница «Аварии Астрахань» во «ВКонтакте»
По словам очевидцев, белый Aurus столкнулся с маршрутным такси. Маршрутка отъезжала от остановки и в этот момент задела представительский автомобиль.
Сильных повреждений автомобиль не получил. На фото и видео, которыми поделились очевидцы, видно, что у машины сломано боковое зеркало. Никто из прохожих или пассажиров пострадал.
Отмечается, что вскоре после аварии Aurus накрыли маскировочным чехлом. О других подробностях инцидента не сообщается, как и о том, что автомобиль делал на дорогах Астрахани.
Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. В будущем семейство пополнится мотоциклом и кроссовером.
Первым пассажиром автомобилей линейки стал президент России Владимир Путин — он прибыл на лимузине на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.
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ДТП , Видео , Владимир Путин
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