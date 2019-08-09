«Лимузин Путина» попал в ДТП

Лимузин «Аурус» попал в ДТП с маршрутным такси в Астрахани. Об этом очевидцы рассказали в паблике «Аварии Астрахань» в соцсети «ВКонтакте».

ВКонтакте

Пост об аварии был сделан вчера утром от имени сообщества. Он представляет собой снимок, на котором видны два белых «Ауруса», стоящие друг за другом на оживленной дороге. Рядом стоят несколько маршрутных такси.

«И до этих парней добрались наши маршрутки», — сказано в подписи к фото.

Никаких подробностей произошедшего авторы сообщества не привели, однако это сделали местные пользователи соцсети. Например, опубликовали снимок, на котором один из лимузинов уже накрыт чехлом защитной расцветки.

«Чтобы не сглазили — он же еще некрещеный», — пошутил один из комментаторов.