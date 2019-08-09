Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лимузин Путина» попал в ДТП 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Лимузин «Аурус» попал в ДТП с маршрутным такси в Астрахани. Об этом очевидцы рассказали в паблике «Аварии Астрахань» в соцсети «ВКонтакте».
ВКонтакте
Пост об аварии был сделан вчера утром от имени сообщества. Он представляет собой снимок, на котором видны два белых «Ауруса», стоящие друг за другом на оживленной дороге. Рядом стоят несколько маршрутных такси.
«И до этих парней добрались наши маршрутки», — сказано в подписи к фото.
Никаких подробностей произошедшего авторы сообщества не привели, однако это сделали местные пользователи соцсети. Например, опубликовали снимок, на котором один из лимузинов уже накрыт чехлом защитной расцветки.
«Чтобы не сглазили — он же еще некрещеный», — пошутил один из комментаторов.
Также пользователи опубликовали два видео с «Аурусами» — до и после накрытия — и рассказали, что у одного из лимузинов в результате ДТП было повреждено зеркало. Один комментатор сообщил, что в Астрахани машины проходят испытания, другой — что принадлежат директору местного офиса Газпрома, а его водители — хамье.
Комментарии56
ДТП , Видео , Тест-драйвы , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заснят момент смертельного ДТП с автобусом18
Сколько россияне платят за «липовые» права
Владельцам старых Mercedes выплатят по 3000 евро
С-300 угодил в ДТП в Белоруссии6
Зачем мыть днище автомобиля?
Видео
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
02:44
Появились первые кадры о ДТП под Новороссийском
ДТП
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение