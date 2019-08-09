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С-300 угодил в ДТП в Белоруссии 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Зенитный ракетный комплекс С-300 попал в ДТП в Белоруссии, рассказали БЕЛТА в местном Министерстве обороны.
«Небольшое дорожно-транспортное происшествие произошло», — сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.
По ее словам, 8 августа в Витебской области ЗРК без боекомплекта двигался со скоростью 30 километров в час в составе колонны в пункт постоянной дислокации. Неподалеку от Полоцка водитель С-300 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии пострадавших нет.
В 2014 году С-300 попал в ДТП в Самаре. Оно произошло 9 мая, когда комплекс возвращался на место постоянной дислокации после участия в параде Победы. ЗРК врезался в машину Военной автомобильной инспекции, после чего та врезалась в «Ладу Калину».
В марте 2019-го на Октябрьской улице в Туле столкнулись танк и внедорожник. В результате той аварии никто не пострадал.
ДТП , Lada , Lada Kalina
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