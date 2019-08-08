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В окрестностях Полоцка произошло ДТП с комплексом С-300 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 "Фаворит" съехал в кювет под Полоцком. Об этом в четверг сообщило агентство БелТА со ссылкой на представителя Министерства обороны Белоруссии Наталью Гаврусик.
ДТП с участием С-300 произошло, когда военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.
"Небольшое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня (8 августа — прим. ТАСС), — указали в Минобороны. — Комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 км/ ч. Водитель не справился с управлением".
В оборонном ведомстве также добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.
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ДТП , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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