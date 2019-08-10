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ДТП с автобусом под Новороссийском: стали известны новые подробности 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Следственный комитет России
Авария с участием экскурсионного автобуса произошла под Новороссийском 7 августа.
Водитель экскурсионного автобуса, ДТП с участием которого произошло под Новороссийском 7 августа, находился за рулем дольше положенного времени.
Отмечается, что согласно показаниям тахометра, мужчина провел за рулем больше времени, чем положено. Об этом сообщают «Известия».
Ранее стало известно, что задержанному водителю автобуса предъявили обвинение только по одной из двух заявленных статей — «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей».
«Нами было подано ходатайство о том, что ему незаконно вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ходатайство удовлетворено», — цитирует ТАСС адвоката задержанного Романа Полякова Александра Скорикова.
Согласно решению суда, под стражей Роман Поляков будет находиться до 8 октября.
Напомним, ДТП под Новороссийском произошло 7 августа. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего оба транспортных средства упали с обрыва. В аварии пострадали 44 человека, трое — среди которых двое детей — погибли.
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ДТП , Роман Поляков , ИТАР-ТАСС
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