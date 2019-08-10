На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.

«На 74-м километре МКАД столкнулись две грузовые и три легковые автомашины. Пострадали четыре человека», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб столицы. Он также добавил, что одна из машин после столкновения въехала в остановку общественного транспорта, на которой не было людей.

Обстоятельства инцидента выясняются.

19 июня в результате ДТП на МКАД на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека.