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На МКАД столкнулись пять автомобилей 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
«На 74-м километре МКАД столкнулись две грузовые и три легковые автомашины. Пострадали четыре человека», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб столицы. Он также добавил, что одна из машин после столкновения въехала в остановку общественного транспорта, на которой не было людей.
Обстоятельства инцидента выясняются.
19 июня в результате ДТП на МКАД на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека.
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ДТП , РИА Новости
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