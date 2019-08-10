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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Курганом увеличилось до 14 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Число пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса в Куртамышском районе Курганской области увеличилось до 14, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«По предварительным данным, 11 человек были госпитализированы в Куртамышскую центральную районную больницу, в том числе один ребёнок… Позже ещё три человека обратились к медикам за помощью», — цитирует представителя здравоохранения РИА Новости.
По его словам, двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что на 79-м км трассы Курган — Куртамыш перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 47 пассажиров, включая троих детей.
В конце июля Newinform передавал о начале проверки после аварии с тремя жертвами и одним пострадавшим в Ростовской области.
RT на русском: последние новости
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