Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом

Названа возможная причина столкновения двух автобусов под Тамбовом

Водитель микроавтобуса Citroen мог заснуть за рулем, что спровоцировало ДТП на трассе Тамбов — Воронеж.

Пять человек стали жертвами аварии, где на 135-м км трассы Тамбов — Воронеж столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen.

Полицейские считают, что автобус Citroen выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с другим транспортным средством.

«Мы не знаем пока, почему микроавтобус выехал на полосу встречного движения. Может быть, водитель уснул за рулем, все-таки 5.45 времени было», — уточнили в ведомстве.