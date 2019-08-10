Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом

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Названа возможная причина столкновения двух автобусов под Тамбовом 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Водитель микроавтобуса Citroen мог заснуть за рулем, что спровоцировало ДТП на трассе Тамбов — Воронеж.
Пять человек стали жертвами аварии, где на 135-м км трассы Тамбов — Воронеж столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen.
Полицейские считают, что автобус Citroen выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с другим транспортным средством.
«Мы не знаем пока, почему микроавтобус выехал на полосу встречного движения. Может быть, водитель уснул за рулем, все-таки 5.45 времени было», — уточнили в ведомстве.
В МВД отметили, что 8 пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости.
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ДТП , Видео , Fiat Ducato , Citroen , Fiat , МВД , РИА Новости
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