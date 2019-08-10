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На МКАД сгорела Tesla 

Вести.Ru + ещё 4 37 минут назад
Фото: Instagram/Gago
Электромобиль марки Tesla столкнулся с грузовой "Газелью" на Московской кольцевой автодороге (МКАД). От удара электромобиль воспламенился и выгорел полностью. Никто из людей не пострадал.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных экстренных службах, ЧП произошло вечером в субботу, 10 августа, на внутренней стороне 42-м километра МКАД. Ведется расследование случившегося.
Между тем, по данным РИА Новости, Tesla столкнулась с эвакуатором, в результате столкновения пострадали три пассажира электромобиля.
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ДТП , Tesla , РИА Новости
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