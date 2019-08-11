Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно о роли автопилота Tesla в аварии на МКАД 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Электромобиль Tesla двигался по МКАД на автопилоте и врезался в эвакуатор «ГАЗель». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Система автоматического управления не распознала другую машину, в связи с чем автомобиль на большой скорости врезался в нее и загорелся. До этого водитель «семерки» сообщил о поломке и вызвал эвакуатор на трассу.
В электромобиле Tesla находился 41-летний глава компании «Арикапитал» Алексей Третьяков с двумя детьми. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. У него диагностировали перелом ноги и ушиб грудной клетки.
Детей осматривают врачи: у них обнаружили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
10 августа около 21:00 произошла авария на 40-м километре МКАД с участием Tesla и эвакуатора «ГАЗель». После столкновения электромобиль загорелся.
Последние новости
Раскрыты подробности взрыва на полигоне в Архангельской области Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины Стало известно об уровне радиационного фона в Северодвинске
ДТП , Tesla , Алексей Третьяков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности ДТП с Tesla на МКАД20
Иностранцам планируют запретить работать таксистами7
Опасна ли езда с полупустым баком2
Названы самые доступные автомобили в России1
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Видео
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
00:06
Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом
ДТП
02:44
Появились первые кадры о ДТП под Новороссийском
ДТП
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение