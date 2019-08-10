Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны подробности «огненного» ДТП с Tesla на МКАД 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: кадр видео
В Москве на 41 километре МКАД автомобиль Tesla столкнулся с эвакуатором.
Как стало известно «Звезде», за рулем загоревшейся на МКАД Tesla находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. В салоне авто, по предварительным данным, также были двое его детей.
На МКАД сгорела Tesla
Все они были доставлены в ГКБ им. Виноградова. В больнице «Звезде» не подтвердили информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что водитель Tesla находится в коме после аварии. Медики отметили, что он госпитализирован в травматологию, однако никаких подробностей о его состоянии не сообщили.
Как рассказал источник телеканала в правоохранительных органах, вероятно, Tesla ехала на автопилоте и не распознала стоящий впереди эвакуатор, после столкновения с которым она и загорелась.
ДТП произошло на 41 километре Московской кольцевой автодороги вечером 10 августа.
ТК «Звезда»: последние новости
Три человека госпитализированы после аварии с Tesla на МКАД Названа возможная причина столкновения двух автобусов под Тамбовом Первое ДТП с Aurus произошло в Астрахани: видео
Комментарии20
ДТП , Tesla , Алексей Третьяков , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта роль автопилота Tesla в аварии на МКАД44
Иностранцам планируют запретить работать таксистами7
Опасна ли езда с полупустым баком2
Названы самые доступные автомобили в России1
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Видео
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
00:06
Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом
ДТП
02:44
Появились первые кадры о ДТП под Новороссийском
ДТП
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение