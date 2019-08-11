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Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве Tesla 

News.ru 1 час назад
Фото: Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Врачи рассказали о состоянии пострадавших, которые ранее попали в ДТП с участием электромобиля Tesla и эвакуатора «ГАЗель» на МКАД.
За рулём американского автомобиля оказался генеральный директор управляющей компании «Арикапитал» Алексей Третьяков. После ДТП он был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. В результате столкновения мужчина получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.
Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, уточняет РЕН ТВ. Его дети, также находившиеся в машине в момент ДТП, были доставлены в другую больницу.
Как ранее писал News.ru, авария произошла вечером в субботу, 10 августа, на 37-м км МКАД. После столкновения с эвакуатором ехавший на автопилоте электромобиль влетел в отбойник и загорелся.
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ДТП , Tesla , Алексей Третьяков , РЕН ТВ
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