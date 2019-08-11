Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход

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Видео: Nissan Murano пролетел сквозь надземный пешеходный переход 

Российская Газета 2 часа назад
В этом ДТП удивительно всё. И то, как точно владелец Nissan Murano сумел попасть в достаточно тесный надземный пешеходный переход. И то, как легко — лишь перелом мизинца на ноге — он в итоге отделался. И то, что никто из пешеходов при этом не пострадал, так как переход и тротуар перед ним в этот момент были пусты.
ДТП случилось среди бела дня на Киевском шоссе столицы. Nissan, по словам очевидцев, мчался со скоростью около 100 км/ч и в какой-то момент, вильнув, съехал с трассы, взмыл вверх по ступенькам перехода, а оттуда — вниз на газон.
Причины, по которым водитель устроил этот достойный "Форсажа" или GTA трюк, пока неизвестны. Либо слишком неосторожный новичок, либо слишком дерзкий "обочечник".
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ДТП , Видео , Nissan , Nissan Murano
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