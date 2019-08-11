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В террасу бара в Испании врезался автомобиль 

News.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Десять человек пострадали в результате ДТП в центре испанской Жироны. Водитель не справился с автомобилем, его транспортное средство вылетело с дороги на тротуар и врезалось в террасу бара, где сидели его посетители.
Люди получили травмы разной степени тяжести. Серьёзнее всех пострадала четырёхлетняя девочка. Её доставили в больницу на вертолёте. Сейчас её жизни ничего не угрожает, но она продолжает находиться в педиатрическом отделении интенсивной терапии, сообщает издание El Pais.
Полиция Жироны начала расследование инцидента. Мэр города пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее News.ru писал о ДТП под Полтавой. Здесь столкнулись автобус «Сетра 317» и микроавтобус Volkswagen LT 35, который вёз пассажиров из Борисполя. В этой аварии погибла ведущая солистка балета Харьковского театра Светлана Исакова.
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