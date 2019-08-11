Известная украинская балерина разбилась в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского театра Светлана Исакова погибла в ДТП. Авария произошла под Полтавой. Здесь столкнулись автобус «СЕТРА 317» и микроавтобус VolkswagenLT 35, который вез пассажиров из Борисполя.

Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатострофе, после множественных травм в больнице Полтавы, скончалась Светлана Исакова. Её жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы выражаем соболезнования родным и близким! — написал в Facebook генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета Олег Орищенко.

Также в ДТП погиб 44-летний пассажир микроавтобуса. Его водителя госпитализировали с различными травмами.

Ранее News.ru писал о столкновении поезда с автомобилем в Бурятии. ДТП произошло в районе станции Боярский на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ. Погибли три человека.