Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участок трассы М-7 перекрыли из-за утечки опасного вещества 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Пестречинском районе Татарстана в воскресенье перекрыли трассу М-7 из-за утечки опасного вещества — тригонокса, пишут местные СМИ со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.
Инцидент произошел на 829 километре трассы, сообщает Inkazan.
По информации издания, вблизи деревни Званка остановилась автоцистерна, которая перевозила тригонокс. Из-за поломки холодильного оборудования вещество начало испаряться. Тягач отцепили от цистерны и отогнали в сторону.
В настоящее время к месту происшествия доставляют песок, чтобы обсыпать цистерну. Подчеркивается, что угрозы населению нет, в результате происшествия никто не пострадал.
После перекрытия трассы был организован объезд.
Тригонокс является взрывчатым и пожароопасным веществом. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, при попадании внутрь организма влияет на центральную нервную систему.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Взрыв Tesla на МКАД попал на видео Появились сообщения о первом ДТП с автомобилем Aurus Задержан водитель попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском автобуса
ДТП , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД6
Уникальный Lamborghini Miura уйдет «с молотка»
В террасу бара в Испании врезался автомобиль
Известная украинская балерина разбилась в ДТП32
ТОП-3 самых проходимых внедорожников из США
Видео
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
01:53
Известная украинская балерина разбилась в ДТП
ДТП
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
00:06
Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом
ДТП
02:44
Появились первые кадры о ДТП под Новороссийском
ДТП
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение