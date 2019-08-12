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Точка трагедии: первое видео с места смертельного ДТП на Рижском шоссе 

ТК «Звезда» + ещё 43 2 часа назад
Фото: ТРК "Звезда"
Пять погибших и девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса, легкового и грузового автомобиля.
На 159-м километре Рижского шоссе около 19.15 11 августа произошло столкновение легкового и грузового автомобиля и микроавтобуса. На данный момент известно о пяти погибших, из которых двое детей. Девять пострадавших пассажиров микроавтобуса доставлены в больницы, среди них также есть дети. В минздраве Подмосковье состояние взрослых пациентов оценивают, как удовлетворительное, пострадавших детей — средней тяжести.
Причины аварии пока неизвестны. На месте трагедии работают сотрудники ДПС, ГИБДД и следственно-оперативная группа. Прокуратура Московской области взяла под свой контроль проверку по факту смертельного ДТП в Шаховском районе Подмосковья.
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