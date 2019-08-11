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В ДТП в Подмосковье погибли четыре человека 

ТАСС + ещё 40 3 часа назад
Фото: mash
Четыре человека погибли и еще семь пострадали в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легковушки в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
"Сегодня около 19:15 мск на 159-м км Рижского шоссе произошло столкновение трех транспортных средств, из них легковой автомобиль, микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, четыре человека погибли и еще семь пострадали", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причину ДТП и его виновника.
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