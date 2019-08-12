Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Кузбассе

В Кемеровской области в результате ДТП погибли три человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье, 11 августа, около 22:00 по местному времени на 2-м км автодороги Мариинск — Калининский. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter

В результате автоаварии погибли водитель Toyota и два его пассажира. Кроме того, с различными травмами госпитализированы три пассажира Mitsubishi, в том числе 4-летний ребёнок. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Как писал News.ru, в ДТП с участием трёх автомобилей в Московской области пять человек погибли и ещё девять пострадали.