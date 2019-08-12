Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Кузбассе 

News.ru + ещё 7 49 минут назад
Фото: News.ru
В Кемеровской области в результате ДТП погибли три человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье, 11 августа, около 22:00 по местному времени на 2-м км автодороги Мариинск — Калининский. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter.
В результате автоаварии погибли водитель Toyota и два его пассажира. Кроме того, с различными травмами госпитализированы три пассажира Mitsubishi, в том числе 4-летний ребёнок. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
Как писал News.ru, в ДТП с участием трёх автомобилей в Московской области пять человек погибли и ещё девять пострадали.
News.ru: последние новости
ДТП с участием трёх машин произошло в Подмосковье Известная украинская балерина разбилась в ДТП Электромобиль Tesla загорелся на МКАД
ДТП , Mitsubishi Canter , Toyota , Mitsubishi , Toyota Corolla
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Туркмении скупит Aurus
ДТП в Подмосковье: пять человек погибли
Porsche назвала дату премьеры первого электрокара
Пять советов, к которым не стоит прислушиваться2
Опубликовано видео с места масштабного ДТП4
Видео
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
01:53
Известная украинская балерина разбилась в ДТП
ДТП
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
00:06
Названа причина смертельного ДТП под Тамбовом
ДТП
02:44
Появились первые кадры о ДТП под Новороссийском
ДТП
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение