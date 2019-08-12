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Падение байкера на скорости 340 км/ч попало на видео 

Рамблер 1 час назад
На видео попал инцидент, который чудом не завершился трагедией. В городе Сиэтл проходил квалификационный заезд в NHRA Northwest Nationals. Мотоциклист Бо Лэйн стартовал на модифицированном байке Harley-Davidson, но примерно в середине заезда машину отбросило к боковому ограждению на скорости 340 км/ч. От удара байкер упал и на трассу, но мотоцикл продолжил движения. Лэйн несколько раз ударился о покрытие, получил множество ударов и ссадин, но после сумел даже самостоятельно встать.
ДТП , Видео
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