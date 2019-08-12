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Первый Chevrolet Corvette нового поколения разбили в ДТП 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor.ru
В Сети опубликовали фотографию с первой аварией, в которую попал еще не поступивший в продажу Chevrolet Corvette C8. Судя по снимку, повреждения довольно серьезные.
Пока что данных об аварии крайне мало, но на фотографии видно, что в ней участвовали еще как минимум два автомобиля — красный пикап Ford и серебристый Chevrolet Equinox. У первого от удара оторвало бампер, у Equinox отсутствует одно из задних колес.
Но наибольшие повреждения получил именно «Корвет» — у автомобиля сильно пострадала передняя часть со стороны водителя. Суперкару оторвало переднюю боковую панель, сильно деформирован бампер, разбита фара. Также видно, что от удара раскрылись все подушки безопасности.
К счастью для будущих владельцев, на фотографии лишь один из последних тестовых образцов, а не клиентский автомобиль. По данным очевидцев, ДТП обошлось без травм для водителей и пострадали только машины.
В середине июля подобная ситуация произошла с новыми спорткарами Toyota Supra. Тогда фура, которая перевозила сразу четыре новых модели, попала в аварию на пути к дилерскому центру. Один из автомобилей получил серьезные повреждения и, скорее всего, был отправлен в утиль, остальные три, судя по снимкам, можно было восстановить.
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ДТП , Chevrolet Equinox , Chevrolet , Toyota Supra , Toyota , Chevrolet Corvette , Ford
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