Первый Chevrolet Corvette нового поколения разбили в ДТП

В Сети опубликовали фотографию с первой аварией, в которую попал еще не поступивший в продажу Chevrolet Corvette C8. Судя по снимку, повреждения довольно серьезные.

Пока что данных об аварии крайне мало, но на фотографии видно, что в ней участвовали еще как минимум два автомобиля — красный пикап Ford и серебристый Chevrolet Equinox . У первого от удара оторвало бампер, у Equinox отсутствует одно из задних колес.

Но наибольшие повреждения получил именно «Корвет» — у автомобиля сильно пострадала передняя часть со стороны водителя. Суперкару оторвало переднюю боковую панель, сильно деформирован бампер, разбита фара. Также видно, что от удара раскрылись все подушки безопасности.

К счастью для будущих владельцев, на фотографии лишь один из последних тестовых образцов, а не клиентский автомобиль. По данным очевидцев, ДТП обошлось без травм для водителей и пострадали только машины.