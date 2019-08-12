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Два сотрудника ФСИН и конвоируемый погибли в аварии под Тулой 

РИА Новости + ещё 11 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Два сотрудника УФСИН по Белгородской области и конвоируемый погибли в ДТП в Тульской области, когда возвращались из суда, сообщила РИА Новости представитель службы.
Ранее представитель УМВД по Тульской области сообщил РИА Новости, что в понедельник около 12.00 на трассе "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" легковой автомобиль УФСИН по Белгородской области попал в ДТП, столкнувшись сначала с внедорожником, а потом с еще двумя автомобилями. В автомобиле УФСИН находились три человека, по данным полиции, это сотрудники службы исполнения наказания — все они погибли. Еще четыре человека из других транспортных средств получили травмы.
По данным УФСИН по Белгородской области, в автомобиле находились два сотрудника службы.
"Они были в служебной командировке, доставляли конвоируемого в суд Москвы. На обратном пути попали в ДТП. Все, включая конвоируемого, погибли", — сказала собеседница агентства.
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ДТП , МВД , ФСИН , РИА Новости
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