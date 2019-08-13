Подросток утопил подаренную BMW, потому что хотел Jaguar

18-летний житель Индии получил на день рождения новую BMW 3-Series, но почти сразу утопил ее в реке. Как он объяснил позже, родители не угадали с подарком: подросток хотел Jaguar , и полученный вместо него баварский седан расстроил его.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как белый седан медленно тонет в реке. Но на другой записи видно, что несмотря на все усилия владельца, ему не удалось так просто избавиться от нежеланного подарка: чуть позже он всплыл на небольшом островке. Местные жители пытались спасти автомобиль — как пояснил один из очевидцев, они испугались, что в салоне есть кто-то живой, что, к счастью, оказалось не так.

Полицейские сказали, что молодой человек действительно специально утопил в реке новую BMW, поскольку был недоволен отцом за то, что тот не купил ему Jaguar. Однако, добавил полицейский, на подростка не будут заводить дело, поскольку выяснилось, что у него есть некоторые проблемы с психикой, из-за чего иногда проявляются вспышки агрессии. Сейчас он проходит терапию, поэтому было решено не выдвигать против него обвинений.