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В ДТП в Якутии погибли пять человек 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять человек погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Toyota и "КамАЗа" на федеральной автодороге "Лена" в Якутии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
"13 августа около 6:20 утра (00:20 мск) в дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии примерно на 380-м км федеральной автодороги "Лена"
По предварительной информации, погибли пять и ранены четыре человека", — говорится в сообщении.
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ДТП , Toyota , Камаз , ГИБДД
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