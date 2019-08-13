В ДТП в Якутии погибли пять человек 

Пять человек погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Toyota и "КамАЗа" на федеральной автодороге "Лена" в Якутии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
"13 августа около 6:20 утра (00:20 мск) в дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии примерно на 380-м км федеральной автодороги "Лена"
По предварительной информации, погибли пять и ранены четыре человека", — говорится в сообщении.