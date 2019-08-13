Школьный автобус упал в реку в Индии

Автобус со школьниками рухнул в реку на западе Индии. Авария произошла в округе Палгхар штата Махараштра.

По данным ТАСС, травмы разной степени тяжести получили 49 подростков. Все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.

Ранее News.ru писал, что пассажирский автобус сорвался с моста в обрыв в Новороссийске. Авария произошла вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Жертвами ДТП стали три человека, в том числе двое детей.