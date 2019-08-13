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Школьный автобус упал в реку в Индии 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: NewsMobileIndia/twitter.com
Автобус со школьниками рухнул в реку на западе Индии. Авария произошла в округе Палгхар штата Махараштра.
По данным ТАСС, травмы разной степени тяжести получили 49 подростков. Все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.
Ранее News.ru писал, что пассажирский автобус сорвался с моста в обрыв в Новороссийске. Авария произошла вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Жертвами ДТП стали три человека, в том числе двое детей.
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