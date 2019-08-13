Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП 

Известный болельщик московского «Спартака» стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщается в «твиттере» объединения фанатов красно-белых «Фратрии».
Алексей, известный также как Бахыт, попал в аварию накануне, 12 августа, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея, пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.
Друзья! В страшную аварию попал наш красно-белый брат Алексей "Бахыт".
Он находится в больнице в коме, состояние тяжёлое. Врачи борются за жизнь.
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Алексей, ждём тебя на домашней трибуне и выездах! Выздоравливай скорее! pic.twitter.com/Jn05o5SOH2— Фратрия (@fratria) 13 августа 2019 г.
Сам Бахыт получил серьёзную черепно-мозговую травму и впал в кому. В настоящий момент он находится в больнице в тяжёлом состоянии.
«Алексей, ждём тебя на домашней трибуне и выездах! Выздоравливай скорее!» — говорится в сообщении «Фратрии».