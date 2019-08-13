Известный фанат «Спартака» впал в кому после ДТП 

Друзья! В страшную аварию попал наш красно-белый брат Алексей "Бахыт".



Он находится в больнице в коме, состояние тяжёлое. Врачи борются за жизнь.



Карта Сбербанка 4817 7602 3199 8794 (Татьяна Дмитриевна З.)



Алексей, ждём тебя на домашней трибуне и выездах! Выздоравливай скорее! pic.twitter.com/Jn05o5SOH2— Фратрия (@fratria) 13 августа 2019 г.