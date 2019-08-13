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Пять человек стали жертвами ДТП на Кубани 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате ДТП, которое произошло на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, погибло пять человек. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по региону.
Отмечается, что среди погибших есть один несовершеннолетний.
Также известно, что из-за аварии получили телесные повреждения шесть человек.
Как уточняется, четверых пострадавших госпитализировали в Усть-Лабинскую больницу, а двоих врачи бригады санавиации сопровождают в другое медицинское учреждение края.
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ДТП , МВД , РИА Новости
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