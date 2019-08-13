Пять человек стали жертвами ДТП на Кубани

В результате ДТП, которое произошло на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, погибло пять человек. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по региону.

Отмечается, что среди погибших есть один несовершеннолетний.

Также известно, что из-за аварии получили телесные повреждения шесть человек.

Как уточняется, четверых пострадавших госпитализировали в Усть-Лабинскую больницу, а двоих врачи бригады санавиации сопровождают в другое медицинское учреждение края.