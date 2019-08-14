Украинский судья объявил себя «царем и богом»

Судья пятого апелляционного административного суда Одессы Дмитрий Запорожан назвал себя богом и обматерил полицейских. Соответствующее видео появилось в Facebook.

Инцидент произошел в мае при составлении полицейскими протокола о ДТП, совершенном в начале года, но кадры были обнародованы только сейчас. По словам активистов, в момент аварии судья был за рулем Mercedes ML250. После ДТП, как утверждается, он покинул место происшествия.

На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов обращаются к судье по имени и отчеству. «***** пошли. Не хочу я с вами, *****, разговаривать», — отвечает Запорожан. Стражи порядка в свою очередь интересуются, почему он так разговаривает с сотрудниками полиции. Судья отвечает, что может себе это позволить.

«Вы что? Царь и бог?» — спросили они. «Да, я царь, бог. Для вас я царь и бог», — парировал Запорожан.

Факт случившегося позднее подтвердили агентству УНИАН в правоохранительных органах.