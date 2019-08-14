В Беларуси скутеристов обяжут сдавать на права

Армен Оганесян , председатель Волгоградского отделения Движения автомобилистов России:

— Думаю, что у нас такая инициатива не приживется. Да и не так актуальна эта проблема, хотя иногда велосипедисты и скутеристы ездят как попало. Я бы ограничил нахождение скутеристов на проезжей части. Но у нас для них нет отдельных полос, и улицы не приспособлены для выделения таких полос. Вот это как раз та проблема, которую нужно решать.

Вячеслав Милеев, учредитель «Самара-автопрокат WRC Motors»:

— Думаю, что нет никакой необходимости обязывать водителей электроскутеров и самокатов получать права и проходить техосмотр. Это будет только очередное собирание денег. Представляете себе техосмотр самоката? Да у нас техосмотр машины не глядя за 500 рублей предлагают. По-хорошему на автодороге не должно быть ни велосипедистов, ни электроскутеров, для такого транспорта должны быть отдельные велодорожки.

Евгений Осенков, автомобилист, Воронеж:

— Было бы неплохо, если бы обязанность получать водительские права (пусть по упрощенной схеме в сравнении с автомобилистами) ввели для всех, кто передвигается по проезжей части на тех или иных транспортных средствах. Мопеды, велосипеды, электроскутеры, даже модные в Москве самокаты и гироскутеры — как показывает статистика по ДТП, все это потенциально опасные средства передвижения. И если ими управляет человек, малознакомый с ПДД, то он создает не только риски для себя, но и для автомобилистов. Насколько я знаю, аварии с участием людей на портативном транспорте в последнее время участились.

— На дороге молодые люди на скутерах мне не особо мешают. Другое дело, когда я добираюсь куда-нибудь в инвалидной коляске, а они выруливают на тротуар для пешеходов и мчатся по нему сломя голову. Мужчина с хорошей реакцией может увернуться от столкновения, а что делать мамочке с коляской или человеку в инвалидном кресле?

Однажды парень на скутере просто сшиб меня с тротуара, как котенка, еще и ругался потом: дескать, что вы кричите, как хочу, так и езжу! Так что инициативу заставить владельцев портативного электротранспорта сдавать на права и соблюдать ПДД одобряю двумя руками.