Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин

В Московской области на трассе М-2 неподалеку от послека Александровка произошло крупное ДТП с участием грузовика, "ГАЗели" и трех легковушек.

По словам очевидцев, перед столкновением фура потеряла управление, проломила отбойник, вылетела на встречную полосу, после чего в нее врезались несколько машин.

По предварительным данным, озвученным ТАСС, в результате ДТП погиб один человек, еще два получили ранения.

В настоящее время Симферопольское шоссе в сторону Москвы практически встало — пробка растянулась на пять километров. Дорожные службы работают над ликвидацией последствий аварии.