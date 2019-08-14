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Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин 

Вести.Ru 58 минут назад
В Московской области на трассе М-2 неподалеку от послека Александровка произошло крупное ДТП с участием грузовика, "ГАЗели" и трех легковушек.
По словам очевидцев, перед столкновением фура потеряла управление, проломила отбойник, вылетела на встречную полосу, после чего в нее врезались несколько машин.
По предварительным данным, озвученным ТАСС, в результате ДТП погиб один человек, еще два получили ранения.
В настоящее время Симферопольское шоссе в сторону Москвы практически встало — пробка растянулась на пять километров. Дорожные службы работают над ликвидацией последствий аварии.
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ДТП , Видео , ИТАР-ТАСС
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