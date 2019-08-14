Скандальный блогер из Дагестана насмерть сбил пешехода

Известный дагестанский блогер Махмуд Иманалиев насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает МВД республики.

Инцидент произошёл вечером 12 августа, когда водитель автомобиля Lada Priora совершил наезд на 19-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть. Пешеход от полученных травм умер на месте, передаёт «Ридус».

Издание напоминает, что ранее ГИБДД неоднократно привлекали Иманалиева к административной ответственности: с начала 2018 года блогеру было выписано более 30 протоколов и постановлений.

На допросе задержанный пояснил, что ехал со скоростью 70 км/ч и не заметил пешехода.

После получения результатов автотехнической экспертизы будет заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть».

На своей странице в Instagram Иманалиев публикует видео агрессивной езды с нарушением правил дорожного движения. На него подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Как писал News.ru, ранее пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП, произошедшего 13 августа в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.