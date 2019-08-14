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Скандальный блогер из Дагестана насмерть сбил пешехода 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Известный дагестанский блогер Махмуд Иманалиев насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает МВД республики.
Инцидент произошёл вечером 12 августа, когда водитель автомобиля Lada Priora совершил наезд на 19-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть. Пешеход от полученных травм умер на месте, передаёт «Ридус».
Издание напоминает, что ранее ГИБДД неоднократно привлекали Иманалиева к административной ответственности: с начала 2018 года блогеру было выписано более 30 протоколов и постановлений.
На допросе задержанный пояснил, что ехал со скоростью 70 км/ч и не заметил пешехода.
После получения результатов автотехнической экспертизы будет заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть».
На своей странице в Instagram Иманалиев публикует видео агрессивной езды с нарушением правил дорожного движения. На него подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
Как писал News.ru, ранее пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП, произошедшего 13 августа в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
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ДТП , Lada , Lada Priora , ГИБДД , Ридус
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