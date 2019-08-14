В результате ДТП в ХМАО погибли два человека

В результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, ещё трое пострадали, сообщают «Известия» со ссылкой на региональное управление полиции.

Авария произошла поздно вечером во вторник, 13 августа.

Погибли пассажир Lada Vesta и водитель Renault Logan.

Госпитализированы водитель Lada и два пассажира Renault

Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.