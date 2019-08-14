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В результате ДТП в ХМАО погибли два человека 

RT на русском 57 минут назад
Фото: RT на русском
В результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, ещё трое пострадали, сообщают «Известия» со ссылкой на региональное управление полиции.
Авария произошла поздно вечером во вторник, 13 августа.
По предварительным данным, автомобиль Renault Logan, направлявшийся в сторону Нефтеюганска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Vesta, которую отбросило на проезжавший мимо «УАЗ Патриот».
Погибли пассажир Lada Vesta и водитель Renault Logan.
Госпитализированы водитель Lada и два пассажира Renault.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.
RT на русском: последние новости
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ДТП , Lada Vesta , Lada , УАЗ , Renault Logan , Renault , газета "Известия"
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