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ДТП можно будет оформить через приложение 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: www.vesti.ru
Российские автомобилисты уже осенью смогут оформить ДТП через мобильное приложение и отправить страховщикам электронное извещение. Речь идет об авариях, по которым предусмотрен европротокол — не больше двух участников происшествия, у них есть полисы ОСАГО, а пострадавших нет. Вся процедура займет не более 15 минут, сообщает телеканал "Россия 24".
Это поможет водителям сэкономить время и должно избавить трассы от части пробок. Пилотными регионами для испытания программы станут Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Приложение запускает Российский союз автостраховщиков.
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