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Легковушка въехала в остановку в центре Москвы 

Москва24 + ещё 5 3 часа назад
Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
Пострадали три человека. По предварительным данным, это водитель и два пассажира. Отмечается, что на остановке людей не было.
Авария с участием Skoda произошла в районе дома 2 на Старой площади в районе Китай-Города. В настоящее время пострадавших осматривают прибывшие на место происшествия врачи.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
В июне грузовик наехал на остановку общественного транспорта во Всеволожском районе Ленинградской области. ДТП произошло около 9:55 на 26-м километре автодороги Парголово — Огоньки. Водитель, управляя грузовиком, совершил касательное столкновение с автобусом № 555. От удара он выехал на остановку. Пострадал один мужчина — пешеход. Он получил легкие повреждения.
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ДТП , Видео , Skoda , ГИБДД , РИА Новости
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