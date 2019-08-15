Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону. "В Грозненском районе на федеральной трассе "Кавказ" произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли от полученных травм шесть человек. Еще один пассажир доставлен в местную больницу. По предварительной информации, если судить по следам шин на дорожном полотне, автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу, где в него врезался другой автомобиль", — сказали в пресс-службе. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.