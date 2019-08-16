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В ДТП в Туве погибли четыре человека 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
"15 августа в 21:12 (17:12 мск — прим. ТАСС) в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Кызылский" поступило сообщение о том, что на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" территории Кызылского района произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель и три пассажира легковой автомашины: женщины 1960 и 1970 годов рождения и 14-летний подросток", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, установлено, что 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с попутным ЗиЛ-130. Все погибшие проживали в селе Ийи-Тал.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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