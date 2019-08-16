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Восемь человек пострадали в ДТП под Краснодаром 

ТАСС 3 часа назад
КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе четверо детей, доставлены на осмотр в больницу после ДТП, которое произошло в пятницу в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Произошло ДТП. В результате на осмотр в больницу забрали восемь человек, [среди них] четверо детей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, тяжелых травм у пострадавших нет, решение о госпитализации пока не принято.
В пресс-службе регионального главка МВД ТАСС подтвердили факт столкновения двух легковых автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, добавил представитель ведомства.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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