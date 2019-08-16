Восемь человек пострадали в ДТП под Краснодаром

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе четверо детей, доставлены на осмотр в больницу после ДТП, которое произошло в пятницу в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошло ДТП. В результате на осмотр в больницу забрали восемь человек, [среди них] четверо детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, тяжелых травм у пострадавших нет, решение о госпитализации пока не принято.