В ДТП под Волгоградом пострадали семь человек

Семь человек, включая трое детей, доставлены в больницу после столкновения двух автомобилей под Волгоградом, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, вечером в субботу на трассе в Палласовском районе Волгоградской области автомобиль "ВАЗ-21140" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-217030". "В результате ДТП в больницу с различными травмами госпитализированы: оба водителя столкнувшихся автомашин, а также пятеро пассажиров автомашины "ВАЗ-217030": две женщины 71, 36 лет и трое девочек, 11, 5 и 3 лет", — говорится в сообщении полиции.