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В ДТП под Волгоградом пострадали семь человек 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Семь человек, включая трое детей, доставлены в больницу после столкновения двух автомобилей под Волгоградом, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, вечером в субботу на трассе в Палласовском районе Волгоградской области автомобиль "ВАЗ-21140" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-217030".
"В результате ДТП в больницу с различными травмами госпитализированы: оба водителя столкнувшихся автомашин, а также пятеро пассажиров автомашины "ВАЗ-217030": две женщины 71, 36 лет и трое девочек, 11, 5 и 3 лет", — говорится в сообщении полиции.
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