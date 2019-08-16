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В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали трое человек, два из которых врачи cкорой помощи, спешившей на вызов, сообщили в УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"Автомобиль Хонда, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге с включёнными маяками машине скорой помощи. В результате ДТП пострадали: водитель Хонды и пассажиры скорой помощи — врач и фельдшер. Оба врача госпитализированы в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении управления ГИБДД.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, скорая следовала на заявку к больному.
По данному ДТП будет проведено расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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ДТП , Honda , ГИБДД
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