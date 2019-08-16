Терминатор-пешеход в Подмосковье перелетел через машину и пошел дальше. Видео

В подмосковном Пушкине пешеход попал под машину, когда переходил дорогу на красный свет. От удара его отбросило на несколько метров. После этого молодой человек встал и пошел дальше, как в сцене из «Терминатора» или другого боевика. Инцидент произошел накануне на Московском проспекте.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что пешеходы стоят на перекрестке, где им горит красный. Молодой человек, разговаривая по телефону, решает перебежать дорогу, когда там образовался небольшой затор.

Он благополучно пересекает половину проезжей части, на второй его сбивает легковушка. От удара молодой человек подлетает в воздух и летит еще на несколько метров по ходу движения машины.