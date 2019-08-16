Автобус упал с обрыва в Мексике

Семь человек погибли при падении микроавтобуса с обрыва в штате Идальго Мексики. Транспорт свалился с высоты около 40 метров.

Ещё шесть пассажиров получили травмы, передаёт Jornada. В автобусе ехали родители музыкантов детского оркестра.

По предварительным данным, шофёр не справился с управлением. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб, пострадавшие госпитализированы.

Ранее News.ru писал, что пассажирский автобус сорвался с моста в обрыв в Новороссийске. Авария произошла вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Жертвами ДТП стали три человека, в том числе двое детей.