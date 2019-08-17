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В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин 

Рамблер + ещё 60 28 минут назад
Рейсовый автобус попал в серьезное ДТП в Перми, погибла женщина, ранены десятки пассажиров. Автобус маршрута №53 врезался в здание на улице Новогайвинской. В МЧС говорят, что на месте аварии работают около ста спасателей.
Подробности сообщает пермское издание 59.RU, которое ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.
ДТП произошло около 17. 00 в районе остановки «Лесозавод». Водитель автобуса № 53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену.
Всего в автобусе было 59 пассажиров. Пострадали 17 человек: 14 человек в состоянии средней тяжести, в том числе четверо детей, два человека в тяжелом состоянии, один человек погиб.
«Салон автобуса выглядит жутко — разбитые окна, вывороченные с корнем сидения», — сообщают очевидцы.
Людей эвакуировали из автобуса обычные пермяки, оказавшиеся поблизости.
«Услышал удар, увидел, что девочка в разбитом окне. Попытался ее на ноги поставить, а она не стоит — так на руках и держал её», — рассказал один из пермяков.
По его словам, стали останавливаться другие машины, люди принялись бить стекла, потом смогли открыть двери и принялись спасать пассажиров
«Людей клали прямо на землю, потому что мало кто стоять мог», — расказал очевидец.
По предварительной информации, авария произошла из-за технической неисправности автобуса (НефАЗ 2010 года выпуска). Городские власти уже отстранили перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания расследования.
Следственное управление по Пермскому краю начало проверку по факту ДТП.
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ДТП , Видео , Нефаз , МЧС
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