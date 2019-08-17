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«Всюду кровь»: очевидцы — об аварии с автобусом в Перми 

360tv.ru 6 часов назад
Серьезная авария произошла в Перми в субботу, 17 августа. Автобус протаранил стену дома, когда в нем находились пассажиры. Очевидица происшествия рассказала «360» о последствиях аварии. Она призналась, что бог уберег ее от поездки в этом автобусе.
По словам Юлии, водителя зажало между автобусом и стеной. Сам он сказал, что у транспорта «оторвало тягу». Девушка отметила, что сама должна была ехать в этом автобусе с дачи, но припозднилась. В результате, девушка поехала на Гайву на такси и увидела трагедию, участницей которой могла стать сама.
«Да, я хотела ехать с дачи на Гайву. Но запозднилась и позже поехала. И как раз тут произошло уже все. Я на такси позже поехала, но хотела на автобусе», — рассказала Юлия.
Она отметила, что полный людей автобус влетел в стену на полной скорости. По ее словам, на месте аварии «везде кровь», а одной пострадавшей оторвало пальцы.
«Ну лично я видела, что водителя зажало. Женщине одной пальцы оторвало. Везде кровь. Водитель сказал, что оторвало тягу. [Автобус] на полной скорости влетел [в стену], полный автобус людей», — заключила собеседница «360».
Еще один очевидец происшествия Константин под одним из соответствующих постов во «ВКонтакте» рассказал, что из поврежденного автобуса под руки выводили подростка. Константин заметил, что у ребенка все лицо было в крови. Также, подчеркнул он, по дороге со спецсигналами пронеслись пять карет скорой помощи.
Авария произошла в Перми около 17:00 по местному времени (около 15:00 по мск) по адресу Новогайвинская, 91. Официальной информации о количестве пострадавших пока нет. Число жертв также не известно. Источник «360», знакомый с ситуацией, уточнил, что в аварии пострадали пятеро детей, их состояние оценивается как средней тяжести.
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