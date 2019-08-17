Сотрудники ГИБДД помогли роженице в Петербурге

Женщина из Петербурга начала рожать в машине по пути к роддому. Перепуганный муж не растерялся и обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД , сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ситуация произошла на 53 километре внутреннего кольца КАД. Именно там к инспекторам ГИБДД подбежал испуганный мужчина, у жены которого схватки начались прямо в машине. Он волновался, что не успеет вовремя привезти супругу в роддом из-за загруженности дороги в час пик. Именно поэтому он и обратился за помощью и попросил сопроводить его машину.

Капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин будущему отцу не отказали. Они сообщили в дежурную часть, что помогут машине доехать до роддома как можно скорее. Свое обещание сотрудники ГИБДД сдержали — включили на служебной машине мигалки и сопроводили роженицу к врачам за 15 минут.