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Сотрудники ГИБДД помогли роженице в Петербурге 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Женщина из Петербурга начала рожать в машине по пути к роддому. Перепуганный муж не растерялся и обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД, сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ситуация произошла на 53 километре внутреннего кольца КАД. Именно там к инспекторам ГИБДД подбежал испуганный мужчина, у жены которого схватки начались прямо в машине. Он волновался, что не успеет вовремя привезти супругу в роддом из-за загруженности дороги в час пик. Именно поэтому он и обратился за помощью и попросил сопроводить его машину.
Капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин будущему отцу не отказали. Они сообщили в дежурную часть, что помогут машине доехать до роддома как можно скорее. Свое обещание сотрудники ГИБДД сдержали — включили на служебной машине мигалки и сопроводили роженицу к врачам за 15 минут.
«Новоиспеченные родители выразили слова благодарности в адрес сотрудников полиции за оказанную помощь», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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ДТП , Ирина Волк , ГИБДД , МВД , Фонтанка.Ру
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