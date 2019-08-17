В России произошло второе за день смертельное ДТП с пассажирским транспортом

В Тепло-Огаревском районе Тульской области произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и автомашины Kia Rio. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы регионального УМВД Сергея Сергейчева.

Микроавтобус следовал по междугороднему маршруту Тула — Липецк, когда около 17:40 по московскому времени произошло его столкновение с легковой машиной. По предварительным данным полиции, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения.

В результате столкновения водитель Kia погиб, 11 пассажиров микроавтобуса получили травмы разной степени тяжести. Прибывшие на место ДТП медицинские работники оказали пострадавшим помощь на месте аварии, некоторых из них уже доставили в медицинские учреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.

Одной из причин произошедшего могли стать неблагоприятные погодные условия — в Тульской области идет дождь.

Ранее 17 августа в Перми маршрутный автобус врезался в стену здания. Инцидент произошел на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе города. Погибла женщина, пострадали, по последним данным, 32 человека.