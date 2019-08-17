Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России произошло второе за день смертельное ДТП с пассажирским транспортом 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Тепло-Огаревском районе Тульской области произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и автомашины Kia Rio. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы регионального УМВД Сергея Сергейчева.
Микроавтобус следовал по междугороднему маршруту Тула — Липецк, когда около 17:40 по московскому времени произошло его столкновение с легковой машиной. По предварительным данным полиции, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения.
В результате столкновения водитель Kia погиб, 11 пассажиров микроавтобуса получили травмы разной степени тяжести. Прибывшие на место ДТП медицинские работники оказали пострадавшим помощь на месте аварии, некоторых из них уже доставили в медицинские учреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции.
Одной из причин произошедшего могли стать неблагоприятные погодные условия — в Тульской области идет дождь.
Ранее 17 августа в Перми маршрутный автобус врезался в стену здания. Инцидент произошел на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе города. Погибла женщина, пострадали, по последним данным, 32 человека.
Последние новости
Курящим россиянам предложили урезать зарплату Путешествия по России подорожают В США захотели российскую «Мертвую руку»
Комментарии
ДТП , Kia , Kia Rio , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Третье за день массовое ДТП произошло в России
«Везде кровь»: в Перми автобус врезался в здание2
Названы ошибки водителей, влияющие на срок службы автомобилей1
Выросло число пострадавших в аварии с автобусом в Перми
УАЗ упал в обрыв в Дагестане. Погиб ребенок
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
02:13
Что будет, если скрестить «Мерседес» с ЗИЛом
Автоновости
00:39
Падение байкера на скорости 340 км/ч попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение