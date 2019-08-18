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В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок 

RT на русском + ещё 7 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В горах Дагестана автомобиль упал в пропасть. В результате происшествия погиб ребёнок, его отец пострадал. Об этом сообщили в региональном МВД.
«В селении Гочоб Чародинского района УАЗ «Буханка» упала в пропасть. В ней находились двое — отец и ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «в двигателе автомобиля произошла неисправность, в результате чего она покатилась и упала в пропасть».
Ранее сообщалось, что в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом, по предварительным данным, погиб один человек, ещё 11 пострадали.
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