Выросло число пострадавших в аварии с автобусом в Перми

Число сообщивших о травмах, полученных в ДТП с участием пассажирского автобуса в Перми, достигло 32 человек.

Среди госпитализированных 10 детей, сообщается на сайте регионального Минздрава. Состояние одного их них врачи описывают как тяжёлое, остальные получили травмы средней степени тяжести.

Из 22 взрослых в тяжёлом состоянии остаются пять человек.

Инцидент произошёл 17 августа в Орджоникидзевском районе. Водитель автобуса врезался в стену магазина, которое находится рядом с остановкой «Лесозавод». По данным мэрии Перми, из 59 человек, находившихся в автобусе, погибла одна женщина.

Как писал News.ru, предварительной причиной ДТП, по данным мэрии, является техническая неисправность автобуса.