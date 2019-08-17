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Выросло число пострадавших в аварии с автобусом в Перми 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Число сообщивших о травмах, полученных в ДТП с участием пассажирского автобуса в Перми, достигло 32 человек.
Среди госпитализированных 10 детей, сообщается на сайте регионального Минздрава. Состояние одного их них врачи описывают как тяжёлое, остальные получили травмы средней степени тяжести.
Из 22 взрослых в тяжёлом состоянии остаются пять человек.
Инцидент произошёл 17 августа в Орджоникидзевском районе. Водитель автобуса врезался в стену магазина, которое находится рядом с остановкой «Лесозавод». По данным мэрии Перми, из 59 человек, находившихся в автобусе, погибла одна женщина.
Как писал News.ru, предварительной причиной ДТП, по данным мэрии, является техническая неисправность автобуса.
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