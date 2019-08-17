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Третье за день массовое ДТП произошло в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Рязанской области произошла авария с участием пяти машин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань. В результате один человек погиб, еще восемь пострадали. Рязанское издание ya62.ru уточняет, что погибший — 33-летний мужчина. Среди пострадавших — двое детей.
На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее 17 августа в других российских регионах произошли еще два массовых ДТП. В Перми маршрутный автобус врезался в стену здания. В результате погибла женщина, пострадали, по последним данным, 32 человека. Авария с участием пассажирского микроавтобуса и автомашины Kia Rio произошла в Тульской области: водитель Kia погиб, 11 пассажиров микроавтобуса получили травмы разной степени тяжести.
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ДТП , Kia , Kia Rio
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