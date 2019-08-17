Третье за день массовое ДТП произошло в России

В Рязанской области произошла авария с участием пяти машин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань. В результате один человек погиб, еще восемь пострадали. Рязанское издание ya62.ru уточняет, что погибший — 33-летний мужчина. Среди пострадавших — двое детей.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.